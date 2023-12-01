Россиянин привязал бывшую жену к дереву после отказа вернуться к нему

Против привязавшего бывшую жену к дереву жителя Кузбасса возбудили дело

Житель Кемеровской области привязал бывшую жену к дереву после отказа вернуться к нему и стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

В отношении 25-летнего мужчины возбуждено дело по части 1 статьи 127 («Незаконное лишение человека свободы») УК РФ. На допросе он начал сотрудничать со следствием и дал подробные показания. В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным ведомства, в ноябре фигурант прогуливался по лесному массиву в Кемеровском муниципальном округе с бывшей женой. После отказа девушки возобновить отношения мужчина привязал ее автомобильными пусковыми проводами и скотчем к дереву, а затем покинул место происшествия на машине. Спустя время он вернулся, отвязал потерпевшую и отвез ее домой.