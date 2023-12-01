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15:47, 1 декабря 2023Россия

Российские средства ПВО сбили самолет и вертолет ВСУ

Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны.

Уточняется, что фронтовой истребитель МиГ-29 был поражен в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, а вертолет Ми-8 — неподалеку от Тягинки Херсонской области.

Также за сутки российским средствами ПВО были перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

26 ноября сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили сразу три самолета ВСУ. Два Су-27 были уничтожены в районе населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области был поражен МиГ-29.

1 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российским войскам удалось нарастить количество сбитых самолетов и вертолетов ВСУ благодаря новым средствам противовоздушной обороны.

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      Игорь Дмитров
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