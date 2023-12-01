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15:07, 1 декабря 2023Наука и техника

Украинский пленный рассказал о недостатках БМП Marder

Украинский пленный рассказал о недостаточной проходимости немецких БМП Marder

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder несовместимы с автоматами Калашникова, а также отличаются недостаточной проходимостью. О недостатках БМП рассказал пленный украинский военнослужащий Владимир Чайковский, передает ТАСС.

Он познакомился с Marder на одном из полигонов Германии, где проходил обучение. По словам Чайковского, крепления для оружия в десантном отсеке БМП несовместимы с автоматами Калашникова. «Мы зашли в них со своими автоматами, оказалось, что ничего не подходит. Все это (автоматы — прим. «Ленты ру») на руках, на коленях, на себе. Автомат Калашникова там не становится никак. Ты его в любом случае держишь перед собой, стволом в подбородок. Положить его на колени — он мешает товарищу слева или товарищу справа», — сказал он. Также пленный подчеркнул, что машина «плывет» на скользких покрытиях.

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Чайковский сообщил, что обучение в Германии проводили на БМП четвертого поколения, а ВСУ поставили более раннюю версию машины. По его словам, немецкие инструкторы уделяли наибольшее внимание обучению экипажей машин, а пехоту «только научили залезать в Marder».

Первый прототип Marder собрали в 1969 году, а серийное производство машин продолжалось до 1975 года. Защищенность базовой версии обеспечивает броня толщиной до 45 миллиметров. В арсенал машины входит автоматическая пушка калибра 20 миллиметров, пулемет и противотанковый комплекс Milan. Киеву поставили модифицированные Marder 1A3, которые отличаются усиленной защитой.

В сентябре издание Forbes писало, что из-за нехватки боевых машин пехоты на Украине массово создают импровизированные БМП-1ЛБ на шасси транспортеров МТ-ЛБ. Машины, вооруженные одним пулеметом, отличаются недостаточной мобильностью.

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      Даниил Иринин
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