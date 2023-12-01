В российском регионе голову шестилетнего ребенка зажало дверьми автобуса

В Сургуте шестилетнему ребенку придавило голову и руки дверьми автобуса

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа шестилетнего ребенка придавило дверьми автобуса. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

Там уточнили, что двери автобуса зажали голову и руки ребенка, когда пассажиры заходили в салон. Ребенка удалось освободить из дверей автобуса благодаря действиям матери.

Предварительно, мальчик не пострадал. После случившегося следователи начали проверку, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Нижнем Тагиле молодая женщина с маленьким ребенком пострадали в лифте, кабина начала движение при открытых дверях. Из-за этого женщину с коляской зажало между этажами. Как рассказали жильцы, женщина провисела вниз головой 35 минут до приезда спасателей. Ребенок вместе с коляской, в которой он лежал, перевернулись. У пострадавшей множественные переломы, вывихи, порванные связки, ее доставили в больницу.