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10:35, 2 декабря 2023Бывший СССР

Объект инфраструктуры оказался поврежден при взрыве в Одесской области

Командование «Юг» ВСУ: при взрыве под Одессой поврежден объект инфраструктуры
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

При взрыве в Одесской области был поврежден инфраструктурный объект, после чего начался пожар. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» Сухопутных войск Украины, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в ночь на 2 декабря многие районы Одесской области подверглись атаке. После этого там зафиксированы «попадания в инфраструктурный объект, где произошел пожар». При этом, как отмечается, спасатели быстро ликвидировали возгорание.

1 декабря стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье. Тогда же глава областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что российские войска поразили до девяти подобных объектов. При этом подробных сведений о повреждениях он не привел. В то же время российские военные нанесли 29 ударов беспилотниками и 121 артиллерийский удар по территории, близкой к линии боевого соприкосновения.

Незадолго до этого также появились данные о повреждении объектов инфраструктуры в Харьковской области. В то же время взрывы повредили несколько заводов и предприятий в Херсоне. Перед этим стало известно и о повреждениях электростанции на юге Украины.

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      Варвара Кошечкина
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