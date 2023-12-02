Объект инфраструктуры оказался поврежден при взрыве в Одесской области

Командование «Юг» ВСУ: при взрыве под Одессой поврежден объект инфраструктуры

При взрыве в Одесской области был поврежден инфраструктурный объект, после чего начался пожар. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» Сухопутных войск Украины, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в ночь на 2 декабря многие районы Одесской области подверглись атаке. После этого там зафиксированы «попадания в инфраструктурный объект, где произошел пожар». При этом, как отмечается, спасатели быстро ликвидировали возгорание.

1 декабря стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье. Тогда же глава областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что российские войска поразили до девяти подобных объектов. При этом подробных сведений о повреждениях он не привел. В то же время российские военные нанесли 29 ударов беспилотниками и 121 артиллерийский удар по территории, близкой к линии боевого соприкосновения.

Незадолго до этого также появились данные о повреждении объектов инфраструктуры в Харьковской области. В то же время взрывы повредили несколько заводов и предприятий в Херсоне. Перед этим стало известно и о повреждениях электростанции на юге Украины.