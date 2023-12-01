Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье
Глава Запорожской ОВА Малашко сообщил о попаданиях по объектам инфраструктурыСюжетРоссийские войска
В подконтрольном Украине Запорожье повреждено несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram-канале.
По данным чиновника, за ночь российские военнослужащие поразили до девяти объектов инфраструктуры на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Подробных сведений о поврежденных объектах Малашко не привел.
Также он сообщил, что российские войска нанесли 29 ударов беспилотниками и 121 артиллерийский удар по территории, близкой к линии боевого соприкосновения. Чиновник уточнил, что пострадавших в результате взрывов нет.
Ранее стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Харьковской области.