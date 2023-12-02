В Крыму захотели подать иск о компенсации по «скифскому золоту»

Власти Крыма планируют подать иск по «скифскому золоту» в российские суды

Власти Крыма изучают вопрос о возможности подать иск против Украины по «скифскому золоту» в суды российской юрисдикции. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель государственного совета региона Владимир Константинов.

По его словам, руководство региона еще не проводило консультаций на этот счет, однако твердо намерено не допустить бесследного исчезновения артефактов.

«Мы до последнего надеялись на благоразумие Запада. Безусловно, вопрос компенсации через суды российской юрисдикции теоретически возможен», — сказал Константинов.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о перемещении скифского золота Крыма на территорию страны. При этом долги за хранение артефактов, копившиеся в течение девяти лет, будут прощены.