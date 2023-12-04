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14:35, 4 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали признаки дефицита железа в организме

Врач Кашух: повышенная утомляемость является сигналом дефицита железа

Фото: Vladislav Muslakov / Unsplash

Одним из основных признаков дефицита железа в организме является повышенная утомляемость. Этот и другие сигналы назвала россиянам врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».

По ее словам, можно чувствовать усталость сразу после пробуждения, а даже простые нагрузки будут требовать колоссальных усилий. Кожа без достаточного количества железа станет бледной, человек будет испытывать головокружение и головную боль, поделилась врач. Также недостаток железа может делать волосы и ногти ломкими. К настораживающим сигналам относятся трещины в уголках рта и болезненные язвы на языке.

Эксперт рассказала, что длительная нехватка железа может спровоцировать развитие хронических заболеваний. Это одышка, повышенный риск развития болезней сердца, ослабление иммунитета. Кроме того, дефицит железа плохо сказывается на психологическом здоровье.

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Кашух отметила, что для лучшего усвоения железа продукты, богатые микроэлементом, лучше употреблять вместе с витамином С. В то же время кальций, танины (в чае и кофе), оксалаты (в шоколаде, петрушке, фасоли), полифенолы (в вине) и ряд других веществ препятствуют усвоению железа.

Ранее эндокринолог, диетолог клиники «Ниармедик» Юлия Хрулева рассказала, что у современного человека сложно представить явно выраженный авитаминоз, но некоторые люди находятся в зоне риска. Она отметила, что сначала при развитии дефицита витаминов В12 и В9 (фолиевой кислоты) симптомы могут и не проявляться. Однако со временем появляется слабость, одышка, головокружение, бледность кожи, учащенное сердцебиение, жжение языка, онемение рук и ног. Нехватка же витаминов А и Е грозит развитием неврологических нарушений, проблем со зрением.

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      Алина Гончарова
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