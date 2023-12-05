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12:58, 5 декабря 2023Мир

В ЕС усомнились в способности заменить военную помощь Украине от США

Semafor: в ЕС заявили о неспособности заменить помощь Украине от США

Фото: Alina Smutko / Reuters

Европейский союз (ЕС) не способен восполнить и тем более заменить военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) от США. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщает портал Semafor.

«Европейские страны будут продолжать делать то, что они делали, но поддержку США как таковую практически невозможно заменить», — заявил источник.

Ранее стало известно, что Германия стремится сократить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для военной помощи Украине. Указывается также, что поставка боевой техники должна полностью засчитываться в рамках определенных вкладов, согласованных странами-членами EPF.

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      Виктория Кондратьева
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