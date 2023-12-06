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01:00, 6 декабря 2023Ценности

Младшая сестра Кейт Мосс снялась топлес

Кадр: @lottiemossxo

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс снялась топлес и показала видео подписчикам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя манекенщица запечатлела себя, стоя у зеркала с обнаженной грудью, которую прикрывала рукой. При этом она примерила черные V-образные трусы и завязала волосы в высокий хвост. Продемонстрировав стройную фигуру, девушка отметила, что начала видеть результаты спортивных тренировок.

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Кроме того, Мосс показала архивное фото в белом бикини из Мексики, указав, что вскоре вновь собирается посетить данную страну.

Ранее американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер также снялась топлес и показала видео фанатам. 28-летняя манекенщица запечатлела себя у зеркала, позируя на фоне кровати. Знаменитость предстала перед камерой с обнаженной грудью, которую прикрывала одной рукой.

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      Карина Черных
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