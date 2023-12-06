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13:21, 6 декабря 2023Среда обитания

Нескольким регионам России предсказали штормы

Снежный шторм придет в Сибирь и на Алтай

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Вызванный циклоном «Оливер» шторм в ближайшее время придет в Алтайский край, Новосибирскую, Томскую области, Кузбасс и Хакасию. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Регионы также ожидают обильные осадки. Как объяснили метеорологи, теплый воздух сталкивается с якутскими морозами, которые распространяются по России. При этом зимой на Алтае, Саянах, в районах Кузбасса и Новосибирской области могут фиксироваться оттепели. Такая ситуация создает температурные контрасты, из-за этого на юге Сибири усиливаются осадки. При этом они могут выпадать и в виде дождя — например, на Алтае. Ледяные дожди не исключены в полосе от Новосибирска до запада Тывы.

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Синоптики сообщают, что разные регионы может ожидать кардинально разная погода. Например, в Новокузнецке к середине среды, 6 декабря, температура приблизится к нулевой отметке, а осадки перейдут в фазу ледяных дождей. Затем начнется резкое похолодание, следствием которого станет гололед.

В Кемерово удержатся морозы, там ожидается только снег, а высота сугробов вырастет с 13 до 30 сантиметров. В четверг, 7 декабря, днем ожидается температура не ниже минус 21 градуса, затем дойдет до минус 25-30 градусов. Ночью ожидается до минус 38 градусов.

Ранее из-за циклона «Оливер» снежный коллапс образовался на Русской равнине, Урале и Предуралье. Этот же циклон вызвал «черную метель» в Москве. Снегопад, пришедший в столицу 27 ноября, оказался самым сильным за 40 лет.

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