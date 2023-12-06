Певец Niletto назвал своих фанатов колхозниками

30-летний российский исполнитель Данил Прытков, более известный под псевдонимом Niletto, назвал своих фанатов колхозниками. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 32-летний артист предстал перед фанатами в коричневом клетчатом пальто, кофте с воротником-стойкой на молнии и шапке с декоративными ушами. При этом певец заявил, что дорогие брендовые вещи не помогают выглядеть стильно.

«Я колхозник и все вы колхозники. Если нас всех раздеть, то тут мы будем на равных. И будет видно: у кого колхозное тело, а у кого — нет. У меня тело неколхозное, я работаю над ним всю жизнь, я в порядке. И это то, что отличает меня от колхозных тел», — заявил он.

При этом артист посоветовал одеваться тепло. «Все равно на стиль, главное, чтоб тепло было», — заключил он.

В сентябре Самбурская сравнила 40-летних россиян с «дедами и бабками». На размещенных кадрах 36-летняя знаменитость рассказала, что многие люди в упомянутом возрасте выглядят значительно старше своих лет.

