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14:38, 6 декабря 2023Экономика

Россиянам назвали виды кредитов без возможности самозапрета

Депутат Аксаков: самозапрет нельзя будет установить на автокредиты и ипотеку

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Самозапрет на кредитование, возможность которого, как ожидается, появится у россиян с 1 июня 2024 года, не распространится на ипотеку и автокредиты, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова приводит «Прайм».

«Такие кредиты проходят долгую историю. Здесь, скажем так, злоумышленникам делать нечего», — объяснил депутат такое исключение.

Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроект о праве устанавливать самозапрет на получение кредитов. По словам авторов документа, эта мера должна защитить россиян от мошенников и снизить закредитованность граждан. Планируется, что реализовать свое право можно будет через портал госуслуг. При этом обязательным условием для реализации такого механизма назвали использование СНИЛС.

Ранее российский сенатор Александр Башкин предложил рассмотреть возможность введения законодательно установленных пауз перед выдачей потребкредитов, которые помогут потенциальным жертвам не попасть в руки мошенников.

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