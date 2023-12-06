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15:40, 6 декабря 2023Экономика

Россиянам посоветовали не кипятить полный чайник без необходимости

Энергетик Борисов рекомендовал не кипятить полный чайник ради экономии

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Использование светодиодных лампочек и разумное применение качественной бытовой техники позволит существенно сэкономить на счетах за свет. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов.

По словам специалиста, при нагревании полного чайника ради стакана кипятка, «электроэнергия уходит в никуда». Помимо необходимого объема жидкости для энергопотребления важны и другие характеристики приборов. «Одной и той же мощности один чайник греет полторы минуты, а другой — четыре. Часть энергии уходит в воздух», — объяснил он.

Ранее россиянам для экономии электроэнергии рекомендовали отключать технику, которая не используется и продолжает потреблять энергию в режиме ожидания. При этом телевизоры и компьютеры «съедают» в таком состоянии до 0,7 киловатта-час, а холодильники или кондиционеры — до 1 киловатта-час.

Тем временем Британская национальная энергосистема пообещала в рамках услуги гибкого спроса платить своим клиентам за отключение духовок и посудомоечных машин по вечерам в пятницу, когда спрос на электричество высок. Чтобы получать такую оплату в виде дисконтированных векселей, домохозяйствам нужно иметь подписанный договор и сократить потребление электроэнергии на 550 мегаватт в указанный период.

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      Дмитрий Воронин
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