Шарлот из СИЗО извинился перед SHAMAN и Мизулиной

Певец Шарлот попросил силовиков передать извинения SHAMAN и Мизулиной

Российский певец Эдуард Шарлот, который был арестован и сейчас находится в СИЗО, попросил силовиков передать извинения своему коллеге SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), а также главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артист добавил, что обязательно извинится перед ними лично, когда его освободят из-под ареста (известно, что исполнитель пробудет в СИЗО минимум до 24 января следующего года).

Ранее Шарлот заявил, что не признает Дронова как артиста, а также вызвал коллегу на музыкальную дуэль. Помимо этого, певец выпустил композицию, содержащую оскорбления в адрес Мизулиной.

По данным издания, на допросах музыкант ведет себя вежливо и спокойно. В разговоре с изданием он признавался, что хочет «переродиться и смыть позор», находясь в России.

2 декабря суд арестовал певца до 24 января 2024 года. В отношении него возбудили три уголовных дела. Артиста обвиняют в двух эпизодах по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и одному по 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ.

Ранее артист, который публично сжег паспорт гражданина РФ, извинился перед русским народом и пообещал защищать страну талантом.