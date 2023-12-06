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20:29, 6 декабря 2023Силовые структуры

Во время сеанса психотерапии школьница рассказала о домогательствах отца

После развода россиянин два года насиловал 15-летнюю дочь

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Московской области задержали россиянина, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней дочери из Фрязино. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, родители школьницы развелись в 2021 году, и чтобы не переводить ее в другую школу, решили, что она останется с отцом. Вскоре после отъезда матери отец начал домогаться девочки. Он удовлетворял с дочерью свои сексуальные потребности на протяжении двух лет. Страшная тайна вскрылась после того, как девочка попросила мать записать ее к психологу, пояснив, что с родителем не ладятся отношения. Во время сеанса она рассказала обо всем специалисту.

В отношении родителя возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

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      Владимир Седов
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