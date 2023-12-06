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01:47, 7 декабря 2023Бывший СССР

Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине

Военный аналитик Прохватилов: России нужно продолжать наступать на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

России нужно пресечь продолжить наступать, пока Киев остается без поставок оружия, а стратегическая инициатива на стороне российских военных. Такую точку зрения в беседе с Ura.ru высказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

По его словам, российская армия должна помешать Украине восстановить утраченную боевую мощь. «Страна ни в коем случае не должна стать военной державой даже среднего уровня», — сказал аналитик. В частности, он предлагает разрушить украинские заводы по производству боеприпасов.

Как говорит Прохватилов, сейчас российская сторона находится в более выигрышной позиции, чем украинская, стратегическая инициатива, по его мнению, переход к армии России. «Наши наступления на Украине, которые сейчас сконцентрированы в основном вокруг Авдеевки (ДНР), будут продолжаться. Я надеюсь это будет сделано грамотно чтобы не оказаться в той же ложной ситуации, какой оказалась Украина, когда начинала свой провалившийся контрнаступ», — подытожил эксперт.

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