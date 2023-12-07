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13:48, 7 декабря 2023Среда обитания

На восстановление байкальского леса уйдут миллиарды рублей

На восстановление леса на озере Байкал уйдет 3,7 миллиарда рублей

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

На восстановление леса в центральной экологической зоне Байкала потребуется порядка 3,7 миллиарда рублей. Такую цифру назвал руководитель проектного офиса федерального проекта «Сохранение озера Байкал» Минприроды России Максим Стафеев в ходе заседания в Госдуме, передает ТАСС.

Площадь погибшего леса в данной местности составляет 3 400 гектаров. Меры по восстановлению природных территорий требуют принятия поправок к федеральному закону об охране озера, разрешающих сплошные рубки. Несмотря на угрозу эрозии и выветривания, о которой говорят экологии, проводить рубку необходимо, уверен Стафеев.

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В июле в первом чтении был принят законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об охране озера Байкал». Он позволяет до 2030 года провести вырубку деревьев близ Байкала с целью создания противопожарных разрывов, расширения кладбища, строительства дороги, очистных и селезащитных сооружений. Поводом для создания законопроекта стали многочисленные проблемы с обеспечением полноценную экологической и противопожарной безопасности в регионе, а также защитой прав местных жителей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о вырубке лесов на Байкале, отметил, что важно найти решение, которое позволит не подвергать опасности озеро Байкал. Кроме того, парламентарий обратил внимание, что понятие «сплошные рубки» должно быть откорректировано.

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      Виктория Клабукова
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