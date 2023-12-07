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13:18, 7 декабря 2023Путешествия

Десятки россиян попали в метель в тайге и не смогли выбраться

Mash: 26 россиян на снегоходах попали в метель в Хакасии и заночевали в тайге

Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

Десятки российских туристов на снегоходах попали в метель в горно-таежной местности в Хакасии и не смогли самостоятельно выбраться. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, в среду, 6 декабря, 26 человек, отдыхавших в окрестностях села Приисковое, не сумели выйти из тайги из-за ухудшения погоды. В результате россиянам пришлось там заночевать.

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Утром путешественники вышли на связь и попросили о помощи. Самостоятельно на снегоходах вернулись трое человек, 21 — вывезли спасатели.

Отмечается, что у одного туриста случился сердечный приступ, другой был найден с признаками переохлаждения. Спасти обоих не удалось.

Ранее в ноябре сообщалось, что турист из Китая заблудился на горе Эльбрус на высоте около 4000 метров. В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике поступила информация, что иностранный турист 2002 года рождения потерялся в районе базы «Приют-11». Житель КНР сам вышел на связь со спасателями и попросил о помощи.

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      Фариза Бацазова
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