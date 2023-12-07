Греф предсказал дальнейшее замедление потребительского кредитования

Греф заявил, что Сбербанк ждет замедления потребительского кредитования

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф предсказал, что потребительское кредитование продолжит замедляться. Своими прогнозами на этот счет он поделился в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

«Все, что касается потребкредитования, кредитных карт, по-моему, там все уже меры приняты, и мы видим существенное замедление кредитования — примерно на 21 % в октябре снизились объемы кредитования потребительского», — указал он.

По словам Грефа, данных по ноябрю пока нет, хотя уже видно охлаждение потребительского кредитования и перспективы на дальнейшее снижение.

Он отметил, что решения Центрального Банка (ЦБ) отражаются на рынке с лагом в три-четыре месяца. «Поэтому я думаю, что ближайшие месяцы мы будем видеть торможение еще», — добавил он, указав, что есть надежда на быстрое замедление инфляции, которое приведет к ослаблению регулирования и снижению ставок.

Ранее сообщалось, что Банк России с января ужесточит лимиты на выдачу потребительских кредитов и кредитных карт клиентам с показателем долговой нагрузки в диапазоне от 50 до 80 процентов. Таким образом, некоторым россиянам уже с 2024 года занять у банка станет сложнее.