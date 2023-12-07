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11:43, 7 декабря 2023Экономика

Греф предсказал дальнейшее замедление потребительского кредитования

Греф заявил, что Сбербанк ждет замедления потребительского кредитования
СюжетСнижение ставки по кредитам:
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф предсказал, что потребительское кредитование продолжит замедляться. Своими прогнозами на этот счет он поделился в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

«Все, что касается потребкредитования, кредитных карт, по-моему, там все уже меры приняты, и мы видим существенное замедление кредитования — примерно на 21 % в октябре снизились объемы кредитования потребительского», — указал он.

По словам Грефа, данных по ноябрю пока нет, хотя уже видно охлаждение потребительского кредитования и перспективы на дальнейшее снижение.

Он отметил, что решения Центрального Банка (ЦБ) отражаются на рынке с лагом в три-четыре месяца. «Поэтому я думаю, что ближайшие месяцы мы будем видеть торможение еще», — добавил он, указав, что есть надежда на быстрое замедление инфляции, которое приведет к ослаблению регулирования и снижению ставок.

Ранее сообщалось, что Банк России с января ужесточит лимиты на выдачу потребительских кредитов и кредитных карт клиентам с показателем долговой нагрузки в диапазоне от 50 до 80 процентов. Таким образом, некоторым россиянам уже с 2024 года занять у банка станет сложнее.

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