Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:48, 7 декабря 2023Экономика

Набиуллина оценила угрозу недостатка финансовых ресурсов в России

Глава ЦБ Набиуллина: недостатка финансовых ресурсов в российской экономике нет

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российская экономика не испытывает недостатка в финансовых ресурсах. На это указывают не только банкиры, но и представители реального сектора экономики, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

Финансовое положение российской экономики продолжает оставаться на стабильном уровне. «Недостатка финансов у нас нет (...) Все понимают, что ресурсы есть», — заявила Набиуллина в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Она также отметила, что ежемесячно российская экономика получает около 2,5-3 триллиона рублей прибыли. На улучшение динамики влияет и механизм, стимулирующий банки направлять ресурсы на технологическую модернизацию и импортозамещение. Этот механизм заработал в стране в середине 2023 года, к настоящему времени размер выданных на эти цели кредитов достиг уровня в 220 миллиардов рублей, а в дальнейшем может вырасти до 10 триллионов, заключила глава ЦБ.

В ноябре Набиуллина назвала дефицит рабочей силы главной проблемой российской экономики. Для обеспечения дальнейшего роста ВВП в стране необходимо создать условия для повышения производительности труда на фоне сохраняющегося в ряде отраслей кадрового голода. При этом особенно острая ситуация с нехваткой работников складывается в секторе машиностроения и химической промышленности.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Они думали, что все рухнет, что ли?» Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и возможности настоящей революции в мире

      Путин рассказал о решении одной из двух бед России

      Путин пошутил о желании главы ВТБ стать султаном

      Раскрыты сроки появления первого полноэкранного iPhone

      Путин пригласил султана Омана в Россию

      Кенгуру подрался с полицейским в северной стране

      В Дании приняли закон о запрете сожжения религиозных текстов

      В визите Путина в Саудовскую Аравию увидели тревожный для Запада сигнал

      Крупный пожар на Электрозаводе в Москве попал на видео

      Врач посоветовала отказаться от популярного блюда на завтрак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости