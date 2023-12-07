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13:22, 7 декабря 2023Силовые структуры

После стрельбы в брянской школе задержали ее директора

Shot: после стрельбы в брянской школе № 5 задержали ее директора
СюжетСтрельба в школе

Фото: Александр Чернов / Коммерсантъ

После стрельбы в брянской школе № 5 задержали ее директора. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным канала, почетного работника общего образования России Галину С. допрашивают следователи. Пока ее процессуальный статус не определен, но у следствия есть вопросы к организации пропускного режима и охраны образовательного учреждения.

Галина С. работает директором школы с 2017 года, до этого она преподавала математику.

Ранее стало известно, что после произошедшей в брянской школе стрельбы вскрылись проблемы с охраной учебного заведения. Несмотря на то что необходимость обустройства в школе современной пропускной системы обсуждалась уже четыре года, в заведении не было ни камер, ни турникетов, ни даже нормальной охраны. Вместо этого на посту была лишь пожилая вахтерша. Рамка металлодетектора в гимназии № 5 не сработала, благодаря чему школьница смогла незаметно для окружающих принести оружие в класс. Охраной учебного заведения занималась ЧОО, которая, согласно договору, оказывала услуги охраны за 100 тысяч рублей в месяц. При этом последний находящийся в открытом доступе договор истек 30 ноября.

О стрельбе в брянской гимназии, которую устроила восьмиклассница, сообщалось утром в четверг, 7 декабря.

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      Екатерина Кашурникова
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