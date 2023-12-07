Производитель БПЛА Bayraktar ТВ2 запустит спутник

Турецкая компания Baykar запустит спутник в 2025 году

Турецкая компания Baykar — разработчик и производитель беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar ТВ2 — запланировала в 2025 году запустить в космос собственный спутник. Об этом сообщает РИА Новости.

Работа над спутником ведется последние полтора года.

«Мы не идем туда, куда идут все остальные, мы предвидим будущее и готовимся к гонке за этим будущим уже сегодня. Мы работаем над низкоорбитальными командными спутниками и орбитальными транспортными средствами», — сказал председатель совета директоров компании Сельджук Байрактар.

Руководитель добавил, что космический аппарат будет использоваться для поддержки технологий навигации и связи.

В октябре компания Baykar успешно завершила скоростные испытания палубного БПЛА Bayraktar TB3.