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10:16, 7 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности стрельбы в школе Брянска

Baza: восьмиклассница открыла огонь на уроке биологии
СюжетСтрельба в школе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ученица восьмого класса гимназии №5 открыла огонь на уроке биологии, сообщает издание Baza в Telegram.

По данным источника, школьница поднялась на четвертый этаж, вошла в кабинет и несколько раз выстрелила. Она успела ранить четверых человек.

Ранее стало известно, что подросток пронесла в школу оружие, из которого открыла огонь. По предварительным данным, она была вооружена дробовиком отца.

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      Илона Палей
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