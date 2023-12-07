Раскрыты подробности стрельбы в школе Брянска

Baza: восьмиклассница открыла огонь на уроке биологии

Ученица восьмого класса гимназии №5 открыла огонь на уроке биологии, сообщает издание Baza в Telegram.

По данным источника, школьница поднялась на четвертый этаж, вошла в кабинет и несколько раз выстрелила. Она успела ранить четверых человек.

Ранее стало известно, что подросток пронесла в школу оружие, из которого открыла огонь. По предварительным данным, она была вооружена дробовиком отца.