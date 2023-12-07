В России объявили дату выборов президента России. Когда они пройдут?

Совет Федерации назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года

Совет Федерации назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года. Голосование в верхней палате парламента по этому вопросу состоялось в четверг, 7 декабря.

Спикер палаты Валентина Матвиенко, комментируя принятие решения о дате выборов, объявила старт избирательной кампании. Она отметила, что российская избирательная система основана на прямом волеизъявлении граждан и лишена «суррогатных электоральных механизмов».

17 марта 2024 года пройдут выборы президента России

Председатель Центральной избирательной комиссии (Центризбирком, ЦИК) Элла Памфилова в ходе своего выступления в Совете Федерации заявила, что успешное проведение выборов станет гарантом укрепления страны. Она обратила внимание сенаторов, что голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке». ЦИК готов провести выборы так, как ждет народ России, резюмировала Памфилова.

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Владимир Путин пока не объявлял о своих планах баллотироваться

Президент России Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в грядущих выборах. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение о выдвижении своей кандидатуры глава государства еще не принял. В сентябре сообщалось, что Путин примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года.

В то же время Песков выразил уверенность в том, что Путин победит на президентских выборах в России в 2024 году, если решит баллотироваться.

Ранее ЦИК уточнил правила выдвижения кандидатов

В ноябре ЦИК принял перечень документов, который кандидаты, партии и их уполномоченные представители должны представить в комиссию на этапах выдвижения и регистрации.

Один из разделов, в частности, предусматривает обязанность кандидата представить сведения о реквизитах специального избирательного счета, итоговый финансовый отчет и сведения о судимости, появившейся после регистрации.

Заявление кандидата о согласии баллотироваться подтверждает, что кандидат не имел и не имеет гражданства, подданства иностранного государства либо вида на жительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства.

Кроме того, в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указывает срок постоянного проживания на территории России. В соответствии с Конституцией России — не менее 25 лет.

В ноябре в России приняли поправки в закон о выборах президента

Принятый закон о выборах президента уточняет правила фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях: ее можно проводить только с согласия командира части и только лиц, у которых есть на это законодательное право, при этом нарушение тайны голосования и контроль за выбором избирателей недопустимы.

Поправки также закрепили правила, согласно которым зарегистрированный кандидат в случае появления у него судимости должен будет предоставить сведения о ней в письменной форме. Кроме того, теперь закон устанавливает предельную стоимость изготовления агитматериалов — это два процента от прожиточного минимума на единицу продукции.

Согласно документу, выборы президента можно проводить и в случае, если на территории какого-либо региона введено военное положение. Документ также предусматривает процедуру проведения выборов, если военное положение объявлено после принятия решения о выборах.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Памфилова допустила попытки срыва выборов президента

Элла Памфилова допустила, что выборы предстоящие президента России могут попытаться сорвать.

«Я уверена, что предстоящие выборы президента РФ мы также достойно пройдем, несмотря на все попытки и желания эти выборы "смести". Такие попытки будут, и они уже будут стократно интенсивнее, чем были раньше», — пояснила она.

По ее мнению, грядущие выборы будут важнейшим событием за всю историю страны. В связи с этим, продолжила она, от того, как их проведут, во многом будет зависеть развитие не только внутри России.