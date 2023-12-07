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11:17, 7 декабря 2023Силовые структуры

Работавшие по заказу с Украины поджигатели попали на видео

В Калининградской области ФСБ задержала организатора диверсий в 15 регионах РФ
Начало событий в новости Работавший на Киев россиянин стал фигурантом дела о госизмене

ФСБ показала оперативное видео с задержанием жителя Калининградской области, который по заказу украинской разведки организовал 15 поджогов на территории 15 регионов России. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые обезвреживают калининградца и поджигателей. Они дают признательные показания, что совершали диверсии по указанию украинских спесцслужб.

Ранее 7 декабря сообщалось, что ФСБ уличила 21-летнего молодого человека в госизмене и в диверсионной деятельности. По версии следствия, калининградец через мессенджер вышел на контакт с украинской спецслужбой. В ходе конфиденциального сотрудничества он нашел исполнителей поджогов на объектах связи и транспорта.

Он организовал более 15 диверсий, силовики предотвратили пять из них и задержаны десять исполнителей.

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      Любовь Ширижик
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