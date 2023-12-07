Работавший на Киев россиянин стал фигурантом дела о госизмене

ФСБ уличила в госизмене жителя Калининграда, искавшего для Киева поджигателей

Сотрудники ФСБ уличили жителя Калининградской области в сотрудничестве с Киевом — он подыскал поджигателей объектов на территории 15 регионов России. Об этом сообщает РИА Новости.

21-летнего молодого человека подозревают в госизмене и содействии в диверсионной деятельности. В отношении него возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса России.

По версии следствия, калининградец через мессенджер вышел на контакт с украинской спецслужбой. В ходе конфиденциального сотрудничества он нашел исполнителей поджогов на объектах связи и транспорта.

Он организовал более 15 диверсий, силовики предотвратили пять из них и задержаны десять исполнителей.