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09:54, 7 декабря 2023Силовые структуры

Работавший на Киев россиянин стал фигурантом дела о госизмене

ФСБ уличила в госизмене жителя Калининграда, искавшего для Киева поджигателей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ уличили жителя Калининградской области в сотрудничестве с Киевом — он подыскал поджигателей объектов на территории 15 регионов России. Об этом сообщает РИА Новости.

21-летнего молодого человека подозревают в госизмене и содействии в диверсионной деятельности. В отношении него возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса России.

По версии следствия, калининградец через мессенджер вышел на контакт с украинской спецслужбой. В ходе конфиденциального сотрудничества он нашел исполнителей поджогов на объектах связи и транспорта.

Он организовал более 15 диверсий, силовики предотвратили пять из них и задержаны десять исполнителей.

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      Любовь Ширижик
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