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05:17, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Зеленского предупредили о фракциях сопротивления

Advance: на Украине уже формируются фракции сопротивления Зеленскому

Украина оказалась в сложном положении на фоне провала контрнаступления украинской армии на поле боя и сокращения поддержки от западных стран, заявил обозреватель Advance Д. Марьянович.

По его словам, сторонники украинского президента Владимира Зеленского начали терять к нему интерес из-за отсутствия мотивации. Кроме того, рассказал журналист, формируются «фракции сопротивления» главе государства. «Зеленский понимает, что, если ресурсы иссякнут, единственный способ для него остаться у власти — править жестче… или уйти, если это еще возможно», — отметил он. Сложившуюся на Украине ситуацию Марьянович охарактеризовал как неопределенную.

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      Марина Совина
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