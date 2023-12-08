Бывшего вице-мэра российского города задержали по уголовной статье

Экс-заммэра Красноярска Ким задержан из-за загрязнения почв на 600 млн рублей

Полицейские Красноярского края задержали бывшего вице-мэра Красноярска и руководителя компании «Автоспецбаза» Игоря Кима в рамках расследования дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Уголовное дело по статье 246 УК РФ возбуждено по поручению заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина. В ходе обысков были изъяты служебные документы, в настоящее время проводятся следственные действия.

Установлено, что «Автоспецбаза» под руководством Кима размещала отходы IV–V классов опасности на полигоне в Емельяновском районе, эксплуатация которого с 2017 года осуществлялась с нарушениями. Действия фирмы повлекли загрязнение земель сельскохозяйственного назначения, нанеся вред почве на общую сумму более 600 миллионов рублей

