Россиянин в шортах устроил пробежку в 36-градусный мороз и попал на видео
Житель Новосибирска устроил пробежку в шортах в 36-градусный мороз
Житель Новосибирска устроил пробежку в шортах в 36-градусный мороз. Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал региональный портал Ngs.ru.
На представленном видеоролике видно, как россиянин с рюкзаком бежит по улице в шортах и майке, на руках у него можно заметить перчатки. Автор видео демонстрирует приборную панель автомобиля, на которой имеются данные о температуре воздуха в городе. Судя по записи, в момент пробежки мужчины столбик термометра держался на отметке в минус 36 градусов.
О состоянии сибиряка после такой физической нагрузки информации не приводилось.
Ранее пьяный мужчина пробежался по самолету, следовавшему с Пхукета в Красноярск, с обнаженным торсом.