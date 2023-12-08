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14:56, 8 декабря 2023Россия

Россиянин в шортах устроил пробежку в 36-градусный мороз и попал на видео

Житель Новосибирска устроил пробежку в шортах в 36-градусный мороз

Житель Новосибирска устроил пробежку в шортах в 36-градусный мороз. Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал региональный портал Ngs.ru.

На представленном видеоролике видно, как россиянин с рюкзаком бежит по улице в шортах и майке, на руках у него можно заметить перчатки. Автор видео демонстрирует приборную панель автомобиля, на которой имеются данные о температуре воздуха в городе. Судя по записи, в момент пробежки мужчины столбик термометра держался на отметке в минус 36 градусов.

О состоянии сибиряка после такой физической нагрузки информации не приводилось.

Ранее пьяный мужчина пробежался по самолету, следовавшему с Пхукета в Красноярск, с обнаженным торсом.

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      Анна Щербакова
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