Участницу популярного российского реалити-шоу заподозрили в организации борделя

Участницу шоу «Рабы любви» Мишель Кузнецову заподозрили в организации секс-услуг

Участницу популярного российского реалити-шоу «Рабы любви» на телеканале «Пятница!» Мишель Кузнецову заподозрили в организации занятия проституцией. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По информации издания, в конце ноября Кузнецову задержали в борделе, который расположился в квартире на Осеннем бульваре в Москве. В отношении девушки возбудили уголовное дело за оказание секс-услуг, а также организацию занятия проституцией.

В настоящее время участница реалити находится под следствием, с нее взяли подписку о невыезде.

В октябре стало известно, что против участника шоу «Дом-2» Александра Гобозова возбудили уголовное дело о разбое. Звезду реалити отправили под домашний арест.

В социальном реалити «Рабы любви» бывшие секс-работницы на восемь недель отправляются в монастырь, чтобы справиться с проблемами из прошлого. В том, чтобы добиться положительного результата, девушкам помогают наставницы проекта.