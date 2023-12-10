«Третий майдан» Арестович перечислил три варианта развития событий на Украине в 2024 году

Арестович назвал три сценария развития конфликта в 2024 году для Украины

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перечислил три варианта развития событий в стране в 2024 году. Своим мнением политик поделился в интервью Rzeczpospolita.

По словам политика, на Украине в любом случае будут продолжаться конфликты — если не с Россией, то внутри страны.

Честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году Алексей Арестович оппозиционный украинский политик

Украине предрекли третий майдан

При первом варианте развития событий Арестович предрек Украине «третий майдан, на этот раз, однако, вооруженный». При таком раскладе Россия, США и Китай должны будут договориться о прекращении боев на территории Украины, однако для Киева это не станет мирным исходом конфликта. Экс-советник уверен, что режим прекращения огня все равно бы нарушался. Также из зоны боевых действий вернутся травмированные мужчины, которые встретятся с суровой реальностью. «Возникнут локальные конфликты», — добавил Арестович.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможном майдане на Украине. Однако готовят его будут не граждане страны, считает глава государства, а Россия, «с целью осуществления госпереворота». «Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», — пояснил политик.

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Это то, что Зеленский назвал "третьим майданом", внутренней революцией с тем, чтобы на смену действующему главе государства, который не готов договариваться с Россией, пришел кто-то открытый к переговорам», — объяснил политолог Дмитрий Леви.

Арестович оценил вероятность еще одного контрнаступления Украины

Второй вариант развития событий, предполагает Арестович, предполагает продолжение боевых действий с поддержкой западных союзников, но успеха Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом не достигнут. «Тогда мы начнем вцепляться друг другу в глотки, искать виновных», — заявил политик.

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Запад вдруг опомнится, передаст нам огромное количество оружия и другой помощи. Тогда мы перейдем в наступление. Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году», — описал третий вариант Арестович. Он предупредил, что такое развитие событий скорее «из области фантастики».

Ранее политик заявил, что закончить конфликт можно только глобальными переговорами Запада с Россией. Он указал, что подобное соглашение может установить новые правила игры в Европе.

