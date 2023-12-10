«Третий майдан» Арестович перечислил три варианта развития событий на Украине в 2024 году
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перечислил три варианта развития событий в стране в 2024 году. Своим мнением политик поделился в интервью Rzeczpospolita.
По словам политика, на Украине в любом случае будут продолжаться конфликты — если не с Россией, то внутри страны.
Честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году
Украине предрекли третий майдан
При первом варианте развития событий Арестович предрек Украине «третий майдан, на этот раз, однако, вооруженный». При таком раскладе Россия, США и Китай должны будут договориться о прекращении боев на территории Украины, однако для Киева это не станет мирным исходом конфликта. Экс-советник уверен, что режим прекращения огня все равно бы нарушался. Также из зоны боевых действий вернутся травмированные мужчины, которые встретятся с суровой реальностью. «Возникнут локальные конфликты», — добавил Арестович.
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможном майдане на Украине. Однако готовят его будут не граждане страны, считает глава государства, а Россия, «с целью осуществления госпереворота». «Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», — пояснил политик.
«Это то, что Зеленский назвал "третьим майданом", внутренней революцией с тем, чтобы на смену действующему главе государства, который не готов договариваться с Россией, пришел кто-то открытый к переговорам», — объяснил политолог Дмитрий Леви.
Арестович оценил вероятность еще одного контрнаступления Украины
Второй вариант развития событий, предполагает Арестович, предполагает продолжение боевых действий с поддержкой западных союзников, но успеха Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом не достигнут. «Тогда мы начнем вцепляться друг другу в глотки, искать виновных», — заявил политик.
«Запад вдруг опомнится, передаст нам огромное количество оружия и другой помощи. Тогда мы перейдем в наступление. Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году», — описал третий вариант Арестович. Он предупредил, что такое развитие событий скорее «из области фантастики».
Ранее политик заявил, что закончить конфликт можно только глобальными переговорами Запада с Россией. Он указал, что подобное соглашение может установить новые правила игры в Европе.