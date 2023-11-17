Предсказана судьба поддержки Украины Европой и США в 2024 году

Политолог Леви допустил сокращение поддержки Украины Европой и США в 2024 году

На данный момент вероятно сокращение поддержки Украины со стороны США в 2024 году, в связи с чем большие надежды в этом отношении будут возлагаться на Европу. Но у европейских стран тоже заканчиваются ресурсы, потому сокращение помощи вероятно и с этой стороны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«На мой взгляд, Европа оказалась заложником бравады и политических заявлений США. Есть ожидания, что ситуация и экономика в Штатах поменяются: "байденомика" — повторение логики планового управления — даст отрицательные результаты, и, как следствие, страна попытается сократить финансирование и поддержку Украины по всем направлениям. От Европы будут ждать, что она заполнит эту нишу и сохранит уровень поддержки. Но у Европы тоже не так много ресурсов», — заметил Леви.

По его словам, европейский бизнес и капитал во многом сместились в США. Потому, вероятно, хоть страны и сохранят прежний уровень поддержки на словах, параллельно с этим начнутся и попытки завершить конфликт, подтолкнув к этому Украину.

«Это то, что [президент Украины Владимир] Зеленский назвал "третьим майданом", внутренней революцией с тем, чтобы на смену действующему главе государства, который не готов договариваться с Россией, пришел кто-то открытый к переговорам», — сказал политолог.

Европа, как считает Леви, сохранит поддержку на уровне, достаточном для обеспечения переговорных позиций. Ресурсов, по его оценке, хватит приблизительно на первые шесть месяцев 2024 года, но уже ближе к лету могут произойти серьезные изменения.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине может готовиться «майдан» с целью смещения главы республики. Он уточнил, что речь идет об операции «Майдан-3», которую, по его словам, готовит Россия с целью осуществления госпереворота на Украине.