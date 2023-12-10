В Иране европейского дипломата обвинили в шпионаже на Израиль

Прокуратура Ирана обвинила дипломата ЕС Флодеруса в шпионаже на Израиль

Прокуратура Ирана предъявила работающему во внешнеполитической службе Европейского союза (ЕС) подданному Швеции Йохану Флодерусу обвинения в шпионаже на Израиль. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Как заявил представитель прокуратуры, Флодерус обвиняется «в коррупции, действиях, направленных против безопасности страны» и в «сотрудничестве с разведкой сионистского режима». По данным иранских правоохранителей, он занимался собором информации в интересах Израиля для проведения подрывной деятельности в сферах, связанных с правами человека в Иране, обороной республики, санкциями против нее и ядерной программой страны.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции задержали два нефтяных танкера в Персидском заливе с контрабандной нефтью. Всего на двух суднах были найдены 4,5 миллиона литров топлива, а также 34 иностранца, которые были взяты под стражу.