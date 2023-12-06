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11:27, 6 декабря 2023Мир

Иран задержал два танкера с миллионами литров контрабандной нефти

Tasnim: КСИР задержали два нефтяных танкера с 4,5 млн литров контрабандной нефти

Фото: Jorge Silva / Reuters

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два нефтяных танкера в Персидском заливе с контрабандной нефтью. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, всего на двух суднах найдено 4,5 миллиона литров контрабандного топлива. На одном танкере находились 13 человек, все они иностранцы, однако их национальность не раскрывается. На втором борту — 21 человек, также иностранцы. В настоящее время контрабандисты взяты под стражу.

В августе стало известно, что США рассматривают возможность размещения военных на своих торговых судах и их сопровождение, чтобы защитить их от захвата Ираном в Ормузском проливе.

До этого сообщалось, что США направляют истребители F-16 в район Персидского залива, чтобы помочь защитить корабли от захвата Ираном в Ормузском проливе. Эту меру приняли чуть более недели спустя после того, как Иран пытался захватить два нефтяных танкера в районе пролива.

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