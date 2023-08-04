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09:23, 4 августа 2023Мир

США нашли способ противодействовать захвату Ираном торговых судов

AP: США захотели защитить торговые суда от захвата Ираном с помощью военных

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

США рассматривают возможность размещения военных на своих торговых судах и их сопровождение, чтобы защитить их от захвата Ираном в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников сообщает Associated Press (AP).

«Морские пехотинцы и моряки ВМС будут обеспечивать безопасность только по запросу задействованных кораблей», — заявил собеседник агентства.

Как указали источники в американском истеблишменте, окончательное решение по данному вопросу принято не было, а переговоры между США и арабскими союзниками Вашингтона в Персидском заливе продолжаются. AP отмечает, что речь идет о создании новой военной миссии по защите торгового маршрута, через который проходит до 20 процентов мировой нефти.

Ранее сообщалось, что США направляют истребители F-16 в район Персидского залива, чтобы помочь защитить корабли от захвата Ираном в Ормузском проливе. Эту меру приняли чуть более недели спустя после того, как Иран пытался захватить два нефтяных танкера в районе пролива.

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    Глеб Бажуткин
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