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14:39, 11 декабря 2023Россия

ЦИК получил уведомление о выдвижении Путина на выборы президента

Булаев: ЦИК получил уведомление о выдвижении Путина на выборы президента

Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила уведомление от инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы президента, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, его цитирует РИА Новости.

«В соответствии с законом мы такое уведомление получили», — заявил Булаев.

Путин объявил об участии в выборах 8 декабря. Президент во время разговора с участниками церемонии в Кремле заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства, так как «именно сегодня нужно быть с народом». По словам Путина, в разное время его посещали разные мысли об участии в выборах главы государства.

Выборы президента впервые в истории России пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. Минобороны и ФСБ России сочли возможным проведение выборов президента в новых субъектах страны, в которых введено военное положение. Впоследствии проведение выборов в четырех новых субъектах разрешил и ЦИК.

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      Анастасия Шейкина
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