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19:21, 11 декабря 2023Силовые структуры

Тувинский охотник принял россиянина за животное и выстрелил в него из карабина

В Тыве предстанет перед судом охотник, застреливший мужчину из карабина

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

В Тыве предстанет перед судом 35-летний россиянин, выстреливший в мужчину из карабина. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре охотившийся в тувинской тайге мужчина около 22:00 заметил в районе села Адыр-Кежиг похожий на животное объект, после чего произвел по предполагаемой добыче прицельный выстрел из нарезного оружия. При ближнем рассмотрении выяснилось, что вместо добычи охотник ранил находившегося на привале россиянина. Пострадавший получил несовместимые с жизнью ранения.

По уголовному делу был проведен комплекс необходимых следственных действий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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      Владимир Седов
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