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11:33, 12 декабря 2023Путешествия

Европейская авиакомпания убрала из меню один напиток из-за «спонсирования войны»

TV2: Scandinavian Airlines убрала из меню Nesquik из-за «спонсирования войны»

Фото: Sheila Fitzgerald / Shutterstock / Fotodom

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) убрала из бортового меню один напиток из-за того, что его производитель Nestle на Украине признан «спонсором войны». Об этом сообщает норвежский канал TV2.

В публикации подчеркивается, что речь идет о шоколадном напитке Nesquik, который производит Nestle, оставшийся в России. Ранее европейский перевозчик также отказался от продукции компаний Mondelez и PepsiCo в поддержку Украины.

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Уточняется, что украинские власти признают «спонсорами войны» компании, которые продолжают работать на российском рынке. В перечень таких организаций также входят International, Unilever и другие.

Украина внесла Nestle в список «международных спонсоров войны» в ноябре. Продовольственную корпорацию обвинили в том, что она продолжает торговать в России и платить налоги в местный бюджет. При этом еще в марте 2022 года Nestle заявила о прекращении инвестирования в местный бизнес и продажи подавляющего большинства своих продуктов в стране.

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      Мария Борисова
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