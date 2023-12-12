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08:00, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

Курьер привез доставку и обнаружил странный гараж с «тайником мочи»

Фото: FranklinCheese / Reddit

Пользователь Reddit с ником FranklinCheese, работающий курьером, показал на портале фото необычного гаража. Снимок рассмешил многих комментаторов.

Автор опубликовал снимок гаража, в котором был припаркован квадроцикл. За транспортом можно разглядеть достающую до потолка гору пластиковых бутылок. «Мой последний заказ на сегодня. Подъезжаю к одному из самых странных гаражей, который я когда-либо видел», — подписал он пост.

В комментариях пользователи отметили, что пустые пластиковые бутылки напоминают контейнеры для суточного сбора анализов. «Владелец гаража будет в бешенстве, когда узнает, что в сеть утекла фотография его тайника мочи», «Осторожно, эти емкости для мочи могут оказаться несущими», «На сегодня хватит интернета», — поиронизировали читатели.

Другие же комментаторы предположили, что обитатели дома редко выбираются за его пределы, поэтому не вывозят пластиковую тару. По их мнению, в ней жители могли привозить и хранить питьевую воду. Однако многие все же сочли увиденное странным и забавным.

Ранее парень опубликовал снимок из карт Google, сделанный в пустыне. То, что увидели читатели, озадачило их. Некоторые кусты на местности оказались замазаны, как если бы это было запрещенное изображение.

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      Мария Большакова
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