«Они должны увидеть, что это действительно бесполезно» Чешский генерал призвал к запугиванию России во избежание войны

CT: глава генштаба Чехии Ржегка призвал запугать Россию, чтобы не воевать с ней

Глава генштаба Чехии Карел Ржегка в эфире телеканала CTV24 призвал к запугиванию России, чтобы избежать потенциальной войны.

По мнению генерала, предотвратить столкновение можно лишь путем сдерживания, устрашения и демонстрации силы западными странами.

Россия должна по-настоящему увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бесполезно Карел Ржегка начальник генштаба Чехии

Ранее Чехия в рамках 12-го пакета санкций выдвинула предложение ограничить передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза. Прага обеспокоена тем, что потенциальные разведчики в лице дипломатов из России якобы перемещаются по странам ЕС из-за отсутствия границ между ними.

Генерал считает, что война с Россией не является невообразимой

По словам начальника генштаба Чехии, война с Россией не является невообразимой, хотя в настоящее время она считается маловероятной.

Война с Россией не является чем-то невообразимым, хотя сейчас мы считаем, что она маловероятна Карел Ржегка начальник генштаба Чехии

Генерал выразил мнение, что конфликт может произойти из-за нежелательной эскалации, или в тот момент, когда оппонент будет убежден в неизбежности столкновения, скажет «сейчас или никогда».

Ржегка призвал продолжить помощь Украине в интересах Европы

Ржегка призвал продолжить помощь Украине, поскольку это в интересах Европы.

Она проявила волю и смелость защитить себя, что является уроком для нас и других государств. Это выигрывает нам время и удерживает Россию от наших границ Карел Ржегка начальник генштаба Чехии

Генерал добавил, что конфликт на Украине продемонстрировал единство внутри Европейского Союза (ЕС), это удивило не только российскую сторону, но и сам политический блок.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не сдержал обещания по вопросу снабжения Вооруженные силы Украины (ВСУ) снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами.

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова отмечала, что страна не сможет послать Украине больше военной помощи из своих запасов. Она подчеркнула, что Киеву было отправлено все, что только можно, чтобы это не угрожало собственной безопасности.

В ноябре министр также указывала, что армейские склады с техникой и материалами для помощи Украины опустели. Однако, по ее словам, ведомство компенсирует это увеличением числа выданных частным фирмам и предприятиям республики лицензий на экспорт военной продукции.

В России резко ответили чешскому генералу

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале резко ответил Ржегке. Он подчеркнул, что ценность мнения начальника генштаба Чехии близка к нулю, поскольку страна обладает незначительной армией, в ней проживает всего десять миллионов человек.

Ее военных и политиков раздувает от собственной значимости, поскольку Чехия — член НАТО. Но такую тему, как война с Россией, страны НАТО, имеющие способность вести такую войну, с Чехией всерьез даже не обсуждают Алексей Пушков член Совета Федерации

Сенатор добавил, что подобные решения принимаются далеко от Праги, от ее мнения в этой ситуации ничего не зависит, поэтому, когда чешский генерал делает заявления о возможном противостоянии с Россией, это выглядит «напыщенно и глупо».

