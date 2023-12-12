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04:17, 12 декабря 2023Мир

В Генштабе Чехии оценили вероятность военного конфликта с Россией

ЧТК: Гештаб Чехии призвал запугивать Россию, чтобы не допустить войны с ней

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Военный конфликт с Россией не является непредставимым, хоть и неправдоподобен в настоящий момент, об этом заявил начальник Генштаба Чехии Карел Ржехка, передает «Чешское телевидение».

Политик призвал продолжать помогать Украине, так как она, по его мнению, «покупает время» для Европы. Он добавил, что Киев «держит Россию подальше от границ» Европейского союза (ЕС).

«Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что сейчас она неправдоподобна», — оценил он вероятность столкновения. Ржехка уверен, что избежать потенционого конфликта с Россией удастся только через запугивание.

Ранее власти Чехии признали Россию самой серьезной угрозой безопасности для страны в долгосрочной перспективе.

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      Марина Совина
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