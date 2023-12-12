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13:08, 12 декабря 2023Силовые структуры

Подозреваемую в попытке теракта россиянку обманули на 29 миллионов рублей

В Москве аферисты украли 29 млн руб. у задержанной за поджог военкомата женщины

Фото: vovidzha / Shutterstock / Fotodom

Мошенники украли 29 миллионов рублей у женщины, бросившей коктейль Молотова в подольский военкомат в середине ноября. Об этом сообщает Baza Telegram.

По информации издания, первый раз женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка 24 августа. Мужчина сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. В течение полутора месяцев потерпевшая отправляла мошенникам через банкоматы денежные средства в размере около 3 миллионов рублей, а затем взяла два кредита на 26 миллионов рублей под залог своих квартир и все эти деньги также перевела аферистам.

После этого злоумышленники убедили женщину сделать коктейль Молотова и бросить его в здание подольского военкомата. Сейчас она находится под домашним арестом по делу о попытке теракта, по ее заявлению возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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      Олеся Мицкевич
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