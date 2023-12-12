Погоня сотрудников ГИБДД за пьяной россиянкой на машине закончилась стрельбой

В Ялте сотрудники ДПС остановили пьяную женщину, выстрелив 8 раз по колесам авто

В Ялте сотрудники ГИБДД остановили машину с пьяной россиянкой за рулем после восьми выстрелов по колесам. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, все произошло ночью. Полицейские заметили подозрительно передвигающийся автомобиль Chevrolet Aveo и попросили его водителя остановиться. После замечаний сотрудников неизвестный, находящийся за рулем, прибавил скорость, несколько раз пересек сплошную линию разметки и попытался скрыться. Погоню не остановил даже предупредительный выстрел в воздух, пришлось стрелять по колесам.

После восьми выстрелов автомобиль остановился. За рулем оказалась 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, от медосвидетельствования она отказалась. В отношении нее было составлено три административных протокола, ее машину и водительские права забрали.

