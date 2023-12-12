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10:27, 12 декабря 2023Путешествия

Россиян предупредили о масштабных скидках на новогодний отдых в Турции

Aif.ru: новогодний отдых в Турции подешевел более чем на 30 процентов

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Новогодний отдых в Турции подешевел: туры продаются со скидками более 30 процентов. О масштабной распродаже путевок россиян предупредило издание aif.ru.

Заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела Российской международной академии туризма Роман Арсений рассказал, что еще в ноябре отдых в дорогих гостиницах в зимнем сезоне стоил около 230 тысяч рублей за двоих. «На данный момент туроператоры предлагают программы в турецкие пятизвездочные отели на новогодние праздники уже от 114 тысяч рублей на двоих», — отметил он.

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По словам специалиста, за счет дисконта отельеры стремятся обеспечить загрузку на январские даты. Кроме того, предновогодний спад цен связан с низкими продажами. Арсений объяснил, что в Турции зимой не так тепло, поэтому путешественники отдают предпочтение другим странам, где в это время можно купаться.

Ранее в АТОР сообщили, что бюджетные авиабилеты с прямыми рейсами за рубеж из России на Новый год можно найти в направлении Турции, ОАЭ и Ирана. Например, с 30 декабря по 6 января есть билеты в Стамбул за 43,5 тысячи рублей.

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      Мария Борисова
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