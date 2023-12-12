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09:47, 12 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин провалил три попытки ограбления банков и получил срок

В Екатеринбурге грабитель получил срок за три нападения на банки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Екатеринбурге к девяти с половиной годам колонии строгого режима приговорили 26-летнего грабителя за разбойные нападения на банки. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Как установил суд, россиянин трижды пытался ограбить финансовые учреждения Екатеринбурга, но провалил все три попытки. На дело он шел с похожим на пистолет предметом, лицо скрывал медицинской маской, на руках были перчатки, чтобы не оставлять следов.

Первый раз грабитель пошел на дело 8 октября 2022 года: прибыл в отделение банка в Орджоникидзевском районе и пригрозил оружием работнику, потребовав впустить его в кассу. Сотрудник кассы не ведая, что творится, открыл дверь, но заметив гангстера, отступил назад и опустил стальную дверь, которая заблокировала доступ. После этого грабитель был вынужден уйти не с чем.

16 ноября 2022 года он атаковал отделение банка по улице Декабристов, направив на сотрудников оружие, потребовал обеспечить доступ в кассовое помещение, но работница позвонила в домофон, сотрудники, услышав за дверью незаконное требование осужденного, дверь ему не открыли. Опасаясь задержания, мужчина вновь скрылся с места преступления.

На следующий день, 17 ноября 2022 года он провалил очередную попытку ограбления. И вскоре был задержан полицейскими. Примечательно ,что на допросе он объяснял свое поведение не корыстным интересом, а попыткой напугать сотрудницу с которой ранее у него был конфликт.

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      Владимир Седов
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