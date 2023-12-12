Россиянка побывала в Индии и рассказала о навязчивом предложении секса

Российская туристка пожаловалась на навязчивое предложение секса в Индии

Российская туристка по имени Карина побывала в Индии и пожаловалась на навязчивое предложение секса со стороны местного жителя. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Россиянка рассказала, что во время отдыха в Джайпуре она познакомилась с владельцем и администратором отеля, в котором остановилась. По ее словам, сначала индиец был мил и с удовольствием общался с ней на отвлеченные темы.

Однако в какой-то момент он начал предлагать Карине отправиться в совместную поездку в соседний город, сходить на прогулку и поужинать, а также интересоваться, есть ли у нее парень.

«Он начал спрашивать, сложно ли переехать в Россию иностранцу, сложно ли ему здесь открыть бизнес, как будто бы интересуясь насчет себя», — призналась путешественница.

Она добавила, что уклончиво отвечала на его вопросы и отказала ему во всех предложениях вместе провести время.

«В последний мой вечер в этом отеле мы с ним снова сидели, разговаривали, и он, видимо, уже перепробовав все варианты, решил перейти в открытое наступление и стал мне предлагать секс на одну ночь. Он начал говорить, что мне обязательно надо это попробовать хоть раз в жизни, что видно, что я очень напряженная и мне нужно расслабиться», — поделилась Карина.

Туристка объяснила индийцу, что не заинтересована в таком проведении досуга, но он продолжал настаивать и апеллировать к своему опыту с другими иностранками. «Когда я уже в десятый раз ему отказала, он ответил, что я живу очень скучной жизнью», — удивилась россиянка.

Ранее другая россиянка побывала в Индии и призналась, что поначалу эта страна «повергла ее в хаос и ужас», а потом она испытала удивление, восхищение и очарование. Туристка рассказала, что, несмотря на грязь и антисанитарию, Индия показалась ей необыкновенно интересной страной.

