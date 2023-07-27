Россиянка побывала в Индии и описала поездку фразой «ввергает в хаос и ужас»

Читательница «Тонкостей туризма» побывала в Индии и поначалу испытала ужас от поездки

Россиянка побывала в Индии и призналась, что поначалу эта страна «повергла ее в хаос и ужас», а потом она испытала удивление, восхищение и очарование. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Туристка рассказала, что, несмотря на грязь и антисанитарию, Индия показалась ей необыкновенно интересной страной.

«Тут великое множество уникальных достопримечательностей, не хватит и года все посмотреть, но люди — это отдельная тема. У них, конечно, другой менталитет и абсолютно другое мировоззрение. Они очень просят фотографироваться, и были так благодарны, что мы не отказывали им», — такими фразами описала свою поездку читательница портала.

Россиянка добавила, что почти не встречала во время тура попрошаек. По ее словам, средний класс в Индии довольно многочисленный, а его представители много путешествуют. «Видно, что [они] не бедные: селятся в недешевых отелях, едят в ресторанах, хорошо одеваются, у них хороший парфюм, и [они] очень позитивные, общительные, открытые», — поделилась наблюдениями туристка.

Ранее россиянка побывала на Бали и рассказала, что туристам не следует ехать на этот остров за «картинками из фильмов», поскольку их там давно нет. Она отметила, что на улицах популярного курорта не грязно, но само их состояние удручающее.