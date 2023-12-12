СК завершил расследование дела о гибели 84 российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Что стало известно следствию?

СК завершил расследование дела о нападении на псковских десантников в 2000 году

Следователи завершили расследование уголовного дела о нападении на псковских десантников в 2000 году. Управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу доложило, что нападавшие участники банды Шамиля Басаева предстанут перед судом.

Материалы дела в отношении внесенных в список террористов и экстремистов Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова направлены в суд. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 («Участие в банде»), статьей 279 («Вооруженный мятеж») и статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащих»).

Раскрыты подробности боя у высоты 776

Следователи установили, что 29 февраля 2000 года указанные лица в составе вооруженной банды, которой руководили террористы Амир ибн аль-Хаттаб и Басаев, напали на военных шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Бой произошел в районе чеченского села Улус-Керт.

Боевики окружили десантников с трех сторон. Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов заняли позиции и прицельно стреляли по военным из автоматов Калашникова

В атаке, которая длилась до утра 1 марта, погибли 84 российских военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам присвоили звание Героя России, причем 21 — посмертно. Банда Басаева потеряла в бою более 500 человек.

ФСБ ранее задержала трех боевиков за нападение на псковских десантников

Сотрудники ФСБ в мае задержали трех бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба. Задержанные — Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов. Спецслужбы взяли их в Кабардино-Балкарии.

Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи готовились предъявить им обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Годом ранее другие участники банды, причастные к нападению, были пойманы в Санкт-Петербурге и Татарстане.

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Один из участников нападения, Палач, ранее получил 23 года тюрьмы

В апреле суд приговорил члена банды Басаева и Хаттаба Махди Магомедова, участвовавшего в нападении на псковских десантников, к 23 годам колонии строгого режима.

Мужчина уже отбывает наказание за нападение на колонну пермского ОМОНа и военнослужащих веденской комендатуры. В марте 2000 года в Веденском районе Чечни погибли 36 сотрудников МВД и семеро военнослужащих Таманской дивизии Вооруженных сил России.

Другой задержанный в Москве за участие в нападении на десантников в Чечне, Герман Арбинин, оказался известным поэтом и писателем. Он занимался творчеством под псевдонимом Шамиль Арбинин. В Союзе писателей Чечни рассказали, что не знали задержанного под его настоящим именем.