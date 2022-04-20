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ФСБ поймала участников банды Басаева в Петербурге и Татарстане

ФСБ задержала членов банды Басаева в Петербурге и Татарстане, напавших на десант в 2000-м

Фото: Shutterstock

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали шестерых участников банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Фигурантов уголовного дела поймали в Петербурге и Татарстане.

29 февраля 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт боевики под руководством Басаева и Хаттаба напали на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Нападение длилось до утра 1 марта 2000 года. В результате атаки погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам присвоили звание Героя России, причем 21 — посмертно.

Банда Басаева потеряла в бою более 500 человек.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей непризнанной Чеченской республики Ичкерия, в правительстве которой занимал высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаева ликвидировали 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

Амир ибн аль-Хаттаб — наемник, исламистский террорист и полевой командир родом из Саудовской Аравии.

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Любовь Ширижик
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